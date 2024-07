Cardinale Camillo Ruini, condizioni stabili dopo ricovero in terapia

Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma per un dolore toracico. “In considerazione dell'età avanzata e della storia clinica del cardinale, si è reso necessario il ricovero in Terapia intensiva cardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie". Lo riferisce proprio il Gemelli.