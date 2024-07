Auto nel Po, ipotesi di femminicidio-suicidio

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio sul caso della coppia di Santarcangelo di Romagna morta in auto nel Po, a Castelmaggiore, in provincia di Cremona. L'ipotesi dell'omicidio-suicidio resta la più accreditata per la fine di Stefano Del Re, 55 anni compiuti mercoledì scorso, e Lorena Vezzosi, 53, i coniugi separati, originari del Cremonese ma residenti da alcuni anni a Sant'Arcangelo di Romagna, trovati morti nella loro auto finita nel fiume Po giovedì notte a Casalmaggiore. Giovedì sera, intorno alle 20, Del Re ha fatto visita da solo ai genitori, pochi minuti per due chiacchiere e dire al padre e alla madre che stava andando a cena con l'ex compagna. Ora i militari dell'Arma cremonesi, in collaborazione con quelli romagnoli che hanno posto sotto sequestro l'abitazione della coppia nel Riminese, stanno provando a ricostruire l'accaduto.

Forse donna già deceduta quando vettura in acqua

Lunedì probabilmente l'autopsia, ma rilevanti sono anche i filmaticonsegnati dalle telecamere della società canottieri. In quel filmato si vede chiaramente la Nissan guidata da Del Re prima passare a velocità sostenuta lungo l'alzaia e poi finire nel Po senza alcun tentativo di frenata, come un atto volontario del conducente. E, soprattutto, si nota la sagoma di Lorena Vezzosi adagiata immobile sul sedile al momento del transito sotto gli occhi elettronici e sempre nella stessa posizione quando la vettura cade in acqua: come fosse già deceduta, o comunque in stato di incoscienza. Il dettaglio che ha insinuato i primi sospetti nella mente dei carabinieri. Intanto, in attesa di sviluppi investigativi, il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, in segno di rispetto ha sospeso i fuochi previsti domani sera in chiusura della fiera di Piazza Spagna. Bandiere a mezz'asta in segno di lutto anche a Santarcangelo di Romagna, dove ieri all'inizio del famoso festival è stato osservato un minuto di silenzio. "Per i figli minori della coppia, affidati ai nonni dai servizi sociali, - spiega il sindaco di Filippo Sacchetti - stiamo valutando eventuali misure di solidarietà per le quali sono già arrivate proposte dalla comunità di Santarcangelo".