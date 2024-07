Veneto, nega casa a famiglia israeliana su Airbnb: "Restate nei forni"

Il fatto lo racconta un sito israeliano, Ynet. Una famiglia, originaria di un paese non distante da Tel Aviv, si sarebbe sentita rispondere in ebraico "Potete restare nei forni a gas" dopo aver fatto una prenotazione tramite Airbnb per un appartamento a San Vito di Cadore, nel Bellunese, dove sarebbero dovuti venire in vacanza.

Il padre di famiglia, che è voluto rimanere anonimo e si è identificato come 'A', aveva scritto al proprietario della casa, tal Lorenzo, su Airbnb: "Siamo una famiglia di cinque persone e saremmo felici di soggiornare nel suo appartamento". Ma la risposta del proprietario dell'appartamento, riferisce sempre Ynet, sarebbe stata la frase antisemita e la cancellazione della prenotazione. Una frase che sembra tradotta in ebraico con Google Translate. "La faccenda ha dell'incredibile – ha commentato perplesso il sindaco Franco De Bon – non ho mai sentito in tanti anni una persona del paese dire frasi di questo tipo. Digos e polizia postale sono state comunque attivate. "Se la notizia dovesse trovare conferma - aggiunge - saranno prese le misure necessarie affinché mai più una cosa del genere macchi la fama della località dolomitica".

Indagano Digos e polizia postale

Per il presidente del Veneto Luca Zaia, si tratta di "un gesto estremamente grave", un "inaccettabile atto di odio e discriminazione che ferisce non solo la dignità delle persone coinvolte ma anche i valori fondamentali della nostra comunità" nel caso "fossero confermate le notizie pubblicate". Ma "il gesto di un singolo - conclude - non impedirà certo di garantire che il Veneto resti una terra di accoglienza e rispetto per tutti". Intanto una soluzione per la famiglia dice di averla trovata l'Istituto Friedman. "Un nostro socio - afferma il direttore esecutivo Alessandro Bertoldi - ci ha contattato e ha messo a disposizione gratuitamente la sua abitazione per le vacanze a Cavalese", in Trentino. La situazione è in via di chiarimento, ma intanto da entrambe le parti politiche sono arrivate espressioni di solidarietà.