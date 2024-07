Meteo, previsti sole e cieli sereni. Possibili insidie per il weekend

Si prospetta un tempo sereno per le prossime ore, proprio mentre una saccatura depressionaria si sta spostando in direzione dei Balcani e un campo di alta pressione è in transito tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Grazie a questo quadro, come confermano gli esperti, le condizioni meteo per la giornata di domani, 5 luglio, sono in deciso miglioramento. Da segnalare, però, sporadici ed isolati temporali pomeridiani sulle zone interne del Centro-Sud.