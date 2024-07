Porto San Giorgio, ristorante derubato: il titolare offre una taglia

"Stanchi di lavorare con spada di Damocle dei furti"

Il personale della concessione balneare si dice estenuato dal fatto che il commercio cittadino sia costretto a lavorare con la spada di Damocle di furti di ogni tipo. Ma ora addirittura è arrivata l'offerta di una sorta di taglia per riportare nel ristorante i due clienti che non hanno pagato il conto, per far saldare loro il dovuto. Una promessa pericolosa modello Far West. "Siamo stanchi di questa situazione - dicono dallo chalet - lavoriamo costantemente con il timore di essere derubati". Il malcontento tra gli operatori deriva anche da gravi fatti di cronaca accaduti in zona come scontri tra giovanissime; nell'ultimo caso sono stati esplosi anche tre colpi di pistola da parte di un 22enne, autore in precedenza di una rapina ai danni di una coppia.