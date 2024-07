Vannacci, gip militare si riserva sulla archiviazione di accusa

Il gip miliare di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nel procedimento che vede indagato il generale Roberto Vannacci, eletto nelle scorse settimane al Parlamento Europeo nella lista della Lega, per istigazione all'odio razziale in riferimento a quanto scritto nel suo libro "Il mondo al contrario". Il giudice comunicherà alle parti la decisione.

Le accuse

Il procedimento era stato aperto in seguito a diverse denunce presentate, tra gli altri, dal Sindacato dei Militari e l'associazione Tripla Difesa. Vannacci è indagato anche dalla procura di Roma sempre in relazione ad alcune affermazioni contenute nel libro 'Il Mondo al contrario'. Il procedimento, nel quale si ipotizza lo stesso reato di istigazione all'odio razziale, è ancora in fase di indagini.