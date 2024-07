Roma, alunne di 11 anni fanno causa a maestro che abusava di loro

La procura della Capitale ha chiesto il processo per un professore 43enne di un istituto paritario di Roma nord accusato di violenza sessuale aggravata per aver molestato, durante le ore di lezione, dieci alunne di appena 11 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli episodi sono avvenuti in classe tra il dicembre del 2022 e il maggio del 2023

Le invitava a raggiungere la cattedra per correggere un compito o per interrogazioni. E lì le molestava "abusando" del suo ruolo di docente, mettendo in atto comportamenti impropri ed illeciti. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il processo per un professore di 43 anni con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Un modus operandi andato avanti dal dicembre del 2022 fino al maggio del 2023. Vittime almeno dieci alunne di appena 11 anni, tutte studentesse di un istituto paritario nella zona nord di Roma, non lontano da via Flaminia. Reati, secondo quanto accertato dai pm del pool antiviolenze di piazzale Clodio, che avvenivano durante le ore di lezione.