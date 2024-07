AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di piogge e temporali sparsi al Nord-Est, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento su tutti i settori con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi.



AL CENTRO

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Centro salvo isolati acquazzoni pomeridiani sui settori interni. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento e piogge in arrivo specie sui settori adriatici.



AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al Sud con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio, locali piogge possibili solo sulla Sardegna. In serata e nottata locali fenomeni in arrivo anche sui settori Peninsulari e localmente sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.