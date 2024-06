Viterbo, uomo armato rapina villa e sequestra proprietario: arrestato

Un pluripregiudicato di nazionalità italiana e residente nella Provincia di Roma, è stato arrestato a Monterosi dai carabinieri della Stazione di Nepi e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana dopo aver compiuto una rapina in un villino bifamiliare ed aver sequestrato il proprietario della casa. Il 60enne, armato di pistola, è stato catturato grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.



La dinamica della rapina

L’arrestato e altri due malviventi hanno sorpreso il proprietario in giardino e una volta all’interno della proprietà hanno trattenuto l’uomo per circa mezz’ora, sotto la minaccia delle armi, costringendolo a consegnare tutto il denaro contante presente in casa, quasi 8mila euro. Nel frattempo era giunta sul posto una pattuglia della vicina stazione carabinieri di Nepi, inviata dalla Centrale Operativa di Civita Castellana, a sua volta allertata da una vicina di casa insospettita da alcuni rumori provenienti dall’abitazione della vittima.