Potenza, femminicidio: 81enne avrebbe soffocato la moglie

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Venosa che per tutta la notte hanno sentito parenti e amici della coppia per chiarire i motivi dell'omicidio

Sarebbe morta per soffocamento la donna di 73 anni, uccisa nel tardo pomeriggio di ieri dal marito 81enne, ex operatore ecologico, a Maschito (Potenza). Il femminicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio tra i due. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Venosa (Potenza) che per tutta la notte hanno sentito parenti e amici della coppia per chiarire i motivi dell'omicidio.