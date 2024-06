Agrigento, travolta dalle fiamme del barbecue: una donna è grave

La vittima ha riportato bruciature estese al viso e al torace. I familiari e gli amici che si trovavano insieme a lei hanno chiamato il 118 che ha subito inviato un elicottero per il soccorso

Una donna è rimasta gravemente ustionata mentre accendeva il barbecue con una bottiglia di liquido infiammabile. L'incidente domestico è avvenuto a Favara, in provincia di Agrigento. La vittima ha riportato bruciature estese al viso e al torace. I familiari e gli amici che si trovavano insieme a lei hanno chiamato il 118 che ha subito inviato un elicottero per il soccorso della donna che è stata trasportata in un centro grandi ustioni siciliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.