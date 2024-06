Morto bimbo di 18 mesi caduto da balcone a Pavia

Nel corso della scorsa notte il piccolo è stato portato in sala operatoria per un intervento disperato, ma non c'è stato nulla da fare

Non ce l’ha fatta il bimbo di 18 mesi caduto ieri dal quarto piano di un condominio alla periferia di Pavia. È morto nel corso della scorsa notte dopo il ricovero in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo. Il piccolo è stato portato in sala operatoria per un intervento disperato, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi riscontri, si sarebbe trattato di una disgrazia. Il bimbo è precipitato dal balcone di uno di due palazzi gemelli. Caduto nel cortile interno è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione.