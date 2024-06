Omicidio Pescara, oggi i funerali a Rosciano di Thomas Luciani

Il lutto della città di Pescara

Come Rosciano anche il Comune di Pescara osserverà il lutto cittadino “nel giorno dell’ultimo saluto a Christopher Thomas Luciani” dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in coincidenza con il funerale. La stessa cittadinanza, che mercoledì ha contato mille persone durante la veglia di preghiera promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, è ancora sotto choc per l'accaduto. Ora dopo ora aumentano fiori e bigliettini lasciati all'ingresso dell'area verde cittadina, tant'è che il Comune ha deciso di chiuderlo: "Abbiamo deciso di chiudere il parco "Baden Powell" per la continua e incessante presenza di persone e curiosi. Il viavai nelle ultime ore si era fatto crescente e per questo abbiamo deciso la chiusura per qualche giorno. Crediamo di riaprirlo entro un paio di giorni", ha dichiarato Gianni Santilli, assessore ai Parchi del Comune di Pescara. Sulla vicenda è intervenuto anche l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d'Abruzzo, che ha lanciato un appello. "Regione, Asl ed enti locali completino l'applicazione delle leggi dotando finalmente le scuole della figura dello psicologo scolastico e potenziando i servizi necessari. Due anni fa la Regione Abruzzo aveva compreso questa urgenza, varando due leggi fondamentali: una per l'istituzione dello psicologo di base e l'altra per l'istituzione dello psicologo scolastico. Mentre per lo psicologo di base, seppur lentamente, si sta procedendo, la legge sullo psicologo scolastico, approvata il 17 agosto 2023, non è ancora stata applicata", dichiarano nel documento.