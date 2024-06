Bambino morto nel pozzo, la mamma: "Il mio cuore si è fermato col tuo"

Il dolore della madre di Vincenzo Lantieri, il piccolo morto al centro estivo di Palazzolo Acreide, dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo circa quindici metri. Nella giornata di sabato sarà effettuata l'autopsia sul corpo

"Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo, ti amo Vincenzo mio". È lo straziante messaggio, scritto su Facebook, dalla mamma del bambino di 10 anni morto al centro estivo dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo circa quindici metri, per metà colmo d’acqua, a Palazzolo Acreide nel siracusano.

Domani l'autopsia

La dinamica non è ancora chiara e si spera di avere informazioni significative con l’autopsia che sarà effettuata sul corpo del piccolo probabilmente nella giornata di sabato. A disporla la procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, che coordina le indagini dei carabinieri. Con l'esame autoptico scatteranno, come atto dovuto, le iscrizioni nel registro degli indagati. Un faro è acceso sul proprietario del terreno e sugli operatori addetti alla sorveglianza dei bambini, e tra loro c'era anche la 54enne che quando è stato dato l'allarme è scesa dentro al pozzo per tentare di salvare il bimbo.