Donna trovata morta a Firenze, ha confessato il nipote 17enne

Il ragazzo, sospettato di omicidio volontario, era stato sottoposto a fermo dalla polizia e portato in questura per l'interrogatorio durante il quale ha ammesso il delitto. Il movente sarebbero alcuni dissidi con la nonna

Ha confessato il 17enne in stato di fermo a Firenze per la morte della nonna, infermiera peruviana di 65 anni trovata senza vita ieri nel suo appartamento in via Niccolò da Tolentino, nel quartiere di Careggi. Il ragazzo era sospettato di omicidio volontario e, dopo essere stato ascoltato in questura a Firenze per oltre un'ora ieri pomeriggio, avrebbe confessato di aver ucciso la nonna strangolandola.