2/12

CORRIERE DELLA SERA

Apertura dedicata allo sport quella del Corriere della Sera con una fotonotizia dedicata alla vittoria di Janick Sinner che ieri ha vinto il torneo di Halle, il primo su erba della sua carriera. "Sfida nelle città per i ballottaggi, affluenza in calo" è il titolo politico post elezioni amministrative. "Pomodori in offerta" è la vignetta di Giannelli su lavoro nero e caporalato