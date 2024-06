Pirateria audiovisiva 2023, almeno un atto dal 39% degli italiani

È quanto emerge dall'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia nel 2023 fatta da Ipsos per conto di Fapav-Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. Si stima una perdita di fatturato per l'economia italiana pari a circa 2 miliardi di euro. A rischio 821 milioni di pil e 11mila posti di lavoro