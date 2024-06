Il legale di Turetta: “I processi si fanno nelle aule non in tv”

Il legale ai pm: “Spiegato a Turetta che il perdono è una cosa seria”

Sono emersi, poi, anche altri dettagli relativi a quell’interrogatorio, svoltosi nel carcere di Verona il primo dicembre del 2023. Proprio l'avvocato Giovanni Caruso ha voluto far mettere a verbale di avere spiegato al suo assistito, reo confesso per l'omicidio di Giulia Cecchettin, che "la riparazione, il perdono, la richiesta di perdono sono cose serie, ammesso che il perdono possa mai essere concesso. E che la giustizia riparativa è una cosa seria, quindi dicendo: mi assumo la responsabilità che non ci siano speculazioni sul fatto che oggi Filippo non dica nulla in proposito".

Turetta ed il “pensiero del suicidio”

Ecco poi altri passaggi di quell'interrogatorio, tenutosi davanti al pm Andrea Petroni. Turetta racconta di avere "accennato" ad uno psicologo dei suoi "intenti autolesionistici". "Tutti gli amici, conoscenti che avevo sapevano, chi più, chi meno, dei problemi che avevamo avuto, del fatto che ci fossimo lasciati. Poi ne avevo parlato con uno psicologo da cui andavo". Proprio allo specialista, ha raccontato il giovane, "avevo riferito che stavo molto male, non avevo più voglia di fare niente", ribadendo di aver "accennato" alla possibilità di farsi del male. Per poi aggiungere: "Non mi sembra che avessimo dialogato molto su questo tema specifico". Poi, incalzato, Turetta specifica. “In modo deciso e proprio dicendoglielo esplicitamente no. Magari gli avevo accennato che avevo avuto il pensiero che ci avevo pensato però".

I rapporti con la sorella Elena

Turetta ha parlato anche dei suoi rapporti con Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. "Non avevamo molto rapporto. Lei era una persona un po' difficile, poi lo sentivo che fin dall'inizio che non le ero mai piaciuto". Quela il motivo? "Non lo so, penso un po' perché' lei magari era molto protettiva nei confronti di sua sorella, quindi bastava anche solo una litigata che facessimo per farmi non vedere bene da lei. Poi soprattutto da quando ci eravamo messi insieme praticamente lei era sempre con me, non stava più a casa”, ha rivelato. “Aveva iniziato a vedere sempre meno le persone o a frequentarle sempre meno perché' vedeva sempre me, stavamo sempre insieme io e lei e quindi magari le dava fastidio, che avesse perso anche il rapporto con sua sorella". In realtà, ha argomentato ancora Turetta, “non ho parlato quasi mai con sua sorella. In qualche occasione forse ma proprio soli mai, magari parlavamo in generale, però di queste cose no. Anche quando andavo a casa sua, magari, che lei c'era qualche volta, con me non parlava, non avevamo un rapporto".