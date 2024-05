Giulia Cecchettin, a Turetta contestate premeditazione e crudeltà

Chiuse le indagini per la morte della studentessa di 22 anni, uccisa dal suo ex fidanzato

Omicidio volontario pluriaggravato anche dalla premeditazione e dalla crudeltà, il possesso del coltello, il sequestro di persona e l'occultamento di cadavere, ma anche stalking. Sono queste le accuse contestate, nella chiusura indagine, dalla procura di Venezia a Filippo Turetta, in carcere per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin . Un elenco pronunciato in conferenza stampa dal procuratore di Venezia Bruno Cherchi.

Non potrà esserci rito abbreviato

Per il cambio dell'imputazione da omicidio volontario a premeditato, Turetta non potrà scegliere il rito abbreviato per questo processo. Lo ha spiegato sempre il procuratore di Venezia che ha poi aggiunto che, per la fissazione dell'udienza preliminare, "ci saranno i tempi tecnici necessari alla difesa per controllare, vedere, compulsare il fascicolo processuale, che è rilevante. Ci sono tutte le consulenze che dovranno essere valutate, anche se sono state fatte con la partecipazione della difesa fin dall'inizio. Fatto questo - ha detto - penso che i tempi saranno brevi".