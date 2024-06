Foggia, omicidio a Vico del Gargano: 39enne ucciso in casa

Un uomo di 39 anni è stato ucciso questa sera a Vico del Gargano, nel Foggiano, all'interno della sua abitazione in contrada Mannarella, nella zona industriale. Il delitto è avvenuto in ambito familiare. La vittima, un operaio edile, secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato assassinato dal suocero che ha poco più di 60 anni. La posizione del presunto omicida è al vaglio degli inquirenti. Sulla vicenda i carabinieri mantengono il massimo riserbo ma dalle poche informazioni che trapelano emerge che il suocero, probabilmente al culmine di una lite, lo avrebbe colpito con alcune fucilate.

Il sindaco: "Conosco entrambe le famiglie, tutte persone rispettabili"

Mastromatteo era impegnato come volontario nella protezione civile del luogo. Di lui e del suocero tutta la comunità aveva grande stima. "Conosco entrambe le famiglie - afferma il sindaco Raffaele Scicio - sono persone rispettabili, integrate nella nostra comunità. Non c'era mai stato alcun problema. Conosco anche il suocero, in pensione da un paio di anni e prima dipendente dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. Non so davvero cosa possa essere accaduto". Entrambe le famiglie vivono nella stessa palazzina.