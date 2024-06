Esplosione in fabbrica a Bolzano, 8 feriti tra cui 5 gravi

L'incendio si è sviluppato nel magazzino. Diversi dipendenti impegnati nel turno di notte presso l'azienda che dal 1936 produce alluminio sono stati coinvolti. Gli elicotteri di soccorso si sono messi in volo di notte per portare cinque feriti nei centri di grandi ustionati. Due operai sono stati portati a Verona, mentre uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Le persone con ferite meno gravi si trovano a Bolzano

È complessivamente di otto (e non di sei come appreso in un primo momento) il numero degli operai coinvolti nell'esplosione avvenuta dopo mezzanotte nello stabilimento Aluminium, in zona industriale a Bolzano. Gli elicotteri di soccorso Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza si sono messi in volo di notte per portare cinque feriti nei centri di grandi ustionati. Due operai sono stati portati a Verona, mentre uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Le persone con ferite meno gravi si trovano a Bolzano.

Indagini in corso

