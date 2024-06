Toscana, segnalate scosse di terremoto, ma nessun sisma rilevato

La precisazione sull'origine del "boato" avvertito in Toscana è arrivata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal governatore toscano Eugenio Giani, che inizialmente aveva raccolto le segnalazioni informando di una scossa, per poi correggere la comunicazione: "Dai sismografi e rilevazioni non si tratterebbe di un terremoto". L'ipotesi del boato di un volo a bassa quota sembra invece essere stata smentita dall'Aeronautica