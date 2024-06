Brandizzo, direttrice supermercato vieta a dipendenti di andare bagno

È in corso a Brandizzo (Torino), davanti al supermercato MD, un presidio organizzato dal sindacato Uiltucs di Ivrea per protestare contro le condizioni di lavoro all'interno del punto vendita. Il caso è esploso dopo che in una chat delle dipendenti è girato il messaggio audio della store manager del negozio di Brandizzo in cui la donna, con un vocale di tre minuti, vietava l'utilizzo della toilette alle cassiere, utilizzando nei loro confronti toni gravi e parole estremamente pesanti. “Basta, mi avete rotto! Da oggi è vietato andare in bagno fuori dal quarto d'ora di pausa: piuttosto fatevela addosso!” si sente nell’audio.

Le richieste del sindacato

Davanti al negozio si sono date appuntamento anche alcune ex dipendenti che hanno raccontato le loro esperienze. "Abbiamo chiesto al sindaco di Brandizzo di farsi parte attiva nei confronti di MD per riuscire a portarli al tavolo - dice Francesco Sciarra della UilTucs Ivrea - dopo tutto quello che è successo non si può pensare di risolvere la vicenda con i cinque giorni di sospensione della direttrice".