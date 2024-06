Sul resto del Nord l'anticiclone non sarà così potente, quanto meno al Nord-ovest dove già da domani sera il tempo inizierà gradualmente a deteriorarsi. Le temperature su Piemonte e Lombardia si fermeranno attorno ai 29-31 gradi, mentre sulla pianura del Nord-est toccheranno i 34-35 gradi, come, per esempio, a Bologna e Rovigo