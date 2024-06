Milano, bambina rischia di annegare in piscina: ricoverata, è grave

La ragazzina si trova in ospedale in codice rosso

Non è ancora nota la dinamica dei fatti, ma stando alle prime informazioni la bambina sarebbe stata vista sul fondo della piscina. Una volta estratta dall’acqua, i primi soccoritori che si trovavano in piscina si sono resi conto che l'11enne si trovava in arresto cardiocircolatorio.

In piscina sono intervenuti i soccorritori dell’Areu 118 che hanno svolto le manovre di rianimazione. Subito dopo, la ragazzina è stata tasportata in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è ricoverata in codice rosso.

Secondo quanto appreso, la bambina si trovava al parco acquatico in gita con il centro estivo. Sul luogo della drammatica vicenda sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia locale per ricostruire il drammatico evento. Non è ancora chiaro, infatti, se la bambina abbia avuto un malore - anche se sembra l'ipotesi più plausibile secondo i militari - o se non sia riuscita a nuotare nell'acqua della piscina.