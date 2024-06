Crolla un controsoffitto all'ospedale di Ischia, un ferito lieve

È successo nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Rizzoli dell'isola napoletana. Per precauzione tre stanze del reparto di Chirurgia sono state chiuse e i pazienti trasferiti in altri reparti. L'attività dell'ospedale non ha subito gravi rallentamenti

Paura ma nessuna vittima all’ospedale di Ischia, dove questo pomeriggio sono crollati un controsoffitto e l’impianto di climatizzazione. Il bilancio degli interventi è di un ferito lieve e di una donna incinta soccorsa per lo spavento. A dare notizia di quanto accaduto all’ospedale Rizzoli dell’isola napoletana è la Asl Napoli 2 Nord da cui dipende la struttura con sede a Lacco Ameno. Il pesante macchinario dell'aria condizionata si è improvvisamente staccato dal suo ancoraggio e cadendo ha provocato anche il crollo di molti pannelli di cartongesso della controsoffittatura e di alcune tubature ma per fortuna senza causare danni a persone.

Momentaneamente chiuso l'ingresso principale

In seguito al crollo tre stanze del reparto di Chirurgia sono state chiuse per motivi precauzionali. Alcuni pazienti sono quindi stati trasferiti in altri reparti dello stesso ospedale. Le cause dell'incidente, stando alle prime indagini, sono ancora al vaglio dei tecnici che al momento stanno effettuando ulteriori verifiche. Intanto anche l'ingresso principale del nosocomio isolano resta chiuso ma l'accesso ai reparti può avvenire dall'ingresso posteriore in modo da garantire la regolare erogazione dei servizi sanitari.