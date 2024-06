Andria, muore in casa a 68 anni: ritrovato dopo due settimane

Salute e Benessere

Le temperature roventi di questi giorni spingono a trovare refrigerio in luoghi dotati di condizionatori d’aria che, tuttavia, se usati in modo improprio possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare dei più fragili. Ecco alcuni accorgimenti suggeriti dal ministero della Salute e dagli esperti della Società italiana di medicina ambientale

Per contrastare le temperature elevate che in questi giorni stanno attanagliando l'Italia una fonte di sollievo è costituita dai dispositivi di raffreddamento domestici come ventilatori e condizionatori d'aria. Questi ultimi, in particolare, se usati in modo improprio possono generare disturbi come dolori muscolari, mal di gola e mal di pancia. Ecco alcuni consigli di esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e del ministero della Salute per utilizzare l'aria condizionata in modo corretto