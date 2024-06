Recuperato corpo in mare a Trieste, forse è ragazzo disperso

Potrebbe trattarsi del 24enne di origini marocchine che la notte dell'11 giugno, durante una festa con amici, si è tuffato in mare senza più riemergere. Il corpo, rinvenuto all'interno della diga foranea compresa tra i moli III e IV del Porto Franco Vecchio della città, sarà ora sottoposto ad alcuni accertamente per verificarne l'identità

Un corpo senza vita è stato trovato questa mattina all’alba in mare a Trieste. Il cadavere era all'interno della diga foranea compresa tra i moli III e IV del Porto Franco Vecchio della città. Stando alle prime ipotesi degli investigatori, potrebbe trattarsi del 24enne di origini marocchine che la notte dell’11 giugno si era tuffato in mare durante una festa tra amici e non era più riemerso. La segnalazione di questa mattina è pervenuta alla Capitaneria di porto di Trieste da soci della società Canottieri Adria impegnati in attività di addestramento. Sul posto è subito stata anche inviata una motovedetta della Guardia Costiera che ha proceduto al recupero del corpo, poi trasbordato sulla banchina prospiciente la sede della Capitaneria di porto.