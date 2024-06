Scontro tra moto, un morto e 2 feriti gravi nel Napoletano

L'impatto è avvenuto a Villaricca intorno alle 23. Uno scooter con a bordo un 28enne e una 21enne si è scontrato con una moto con a bordo un 35enne: per il 28enne non c'è stato nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati in pronto soccorso in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita