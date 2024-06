Sciopero degli aeroporti a Bologna e Napoli: orari e voli cancellati

Giornata di agitazioni agli aeroporti di Bologna e Napoli. Sono stati indetti per oggi, sabato 15 giugno, due scioperi del settore aereo nei due scali italiani che potrebbero causare disagi per i viaggiatori, con ritardi e cancellazioni dei voli. Durante le contestazioni però, saranno comunque previste delle fasce orarie di garanzia, in cui tutti i voli dovranno necessariamente essere assicurati: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Al Guglielmo Marconi di Bologna, in particolare, a incrociare le braccia saranno i dipendenti della Aviapartner, società che offre servizi di handling. Per 4 ore, dalle 13 alle 17, potrebbe essere a rischio l'assistenza ai passeggeri e dunque anche il servizio di movimentazione dei bagagli all'interno dell'aeroporto. Si consiglia di consultare il sito dell'aeroporto di Bologna o di contattare la propria compagni aerea per conoscere lo stato del proprio volo.

I voli garantiti



Oltre alle fasce di garanzia, dovranno essere assicurati tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, così come quelli di collegamento con le isole italiane (che hanno un’unica frequenza giornaliera). Sarà garantito anche l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Assicurata anche la partenza di tutti i voli schedulati in orari precedenti l’inizio dell'agitazione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, saranno confermati, così come i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.