Sciopero 14 giugno, fermi i taxi a Bologna e trasporti in alcune città

Giornata critica per chi deve spostarsi nel capoluogo dell'Emilia-Romagna. Lo stop dei tassisti inizia alle 8 e prosegue fino alle 20: le auto bianche si ritroveranno a Parco Nord alle 9 per sfilare verso il centro della città. Trasporti pubblici fermi invece a Latina e Massa Carrara

Venerdì 14 giugno è giorno di scioperi in alcune città italiane. A fermarsi sono i taxi a Bologna, dove le auto bianche sfileranno in corteo per le strade della città, e i trasporti pubblici a Latina e a Massa Carrara. Nella città della provincia romana il personale sciopererà per l’intera giornata, provocando uno stop completo del trasporto pubblico locale. La Società delle autolinee toscane ha invece proclamato un blocco di 8 ore suddiviso in due turni che garantiscono una fascia protetta a metà giornata.