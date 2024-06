Cuffaro fa causa a Youtube per rimuovere i video in tv con Falcone

La vicenda riguarda l'intervento dell'ex governatore della Sicilia, durante la staffetta televisiva Rai-Mediaset del 1991 in cui era ospite il giudice vittima della strage di Capaci ascolta articolo

La prima sezione civile del tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta dell’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro di avere un risarcimento di 250 mila euro da You Tube che non ha ancora tolto dal web tutte le clip di una trasmissione andata in onda nel 1991 con Giovanni Falcone come ospite in cui compariva anche un giovane Cuffaro. Cuffaro ora è costretto a pagare le spese legali al colosso americano. Lo rende noto il Fatto Quotidiano.

La trasmissione " incriminata" 26 settembre del 1991: Maurizio Costanzo Show e Samarcanda condotto da Michele Santoro vanno in onda con una staffetta televisiva Rai-Mediaset per ricordare l’imprenditore Libero Grassi, ucciso solo poche settimane prima da Cosa nostra per essersi ribellato al pizzo. Ospiti della trasmissione : il giudice Giovanni Falcone, Claudio Fava, Giovanni Impastato e Rita Dalla Chiesa. In collegamento da Palermo un giovane Salvatore Cuffaro, detto anche Totò, che all’epoca era stato appena eletto per la prima volta all’Assemblea regionale siciliana. Ad un certo punto Cuffaro interviene ai microfoni di Santoro con queste parole: “C’è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore della Democrazia cristiana in Sicilia. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male alla Sicilia di dieci anni di delitti…”. Durante le sue accuse le telecamere inquadrano Giovanni Falcone. Il giorno dopo scoppiano le polemiche sui giornali. approfondimento Palermo, Cuffaro con maglia rossa Cccp e pugno chiuso canta Bella Ciao

Cuffaro: Il bersaglio non era Falcone Come ricostruisce il Fatto Quotidiano, il bersaglio degli attacchi in tv di Totò Cuffaro non era Falcone, come tutti hanno ipotizzato vedendo la trasmissione in diretta, ma il pm Francesco Taurisano, che indagava su Calogero Mannino, leader della sua corrente all’interno della Dc. Anche se durante il suo intervento non fa mai fatto il nome di Taurisano, Cuffaro lo ha sempre ribadito. Ma le telecamere hanno inquadrato Falcone durante il suo acceso intervento che alcuni anni dopo viene pubblicato su internet da Youtube con il titolo: “Cuffaro aggredisce Falcone”. approfondimento Sicilia, Totò Cuffaro potrà ricandidarsi: estinta interdizione