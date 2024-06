Maltempo Marche, ad Ancona chicchi di grandine come palline

Un'ondata di maltempo sta attraversando in queste ore le Marche e in particolare l' anconetano: nel capoluogo marchigiano nel primo pomeriggio si è verificata una violenta grandinata, accompagnata da vento forte, che ha causato non pochi disagi alla circolazione in città

Una violenta grandinata, mista a pioggia, si è abbattuta nel primo pomeriggio ad Ancona dove le grandinate - chicchi grandi come palline da ping pong - hanno provocato non pochi disagi. Maltempo anche sul Fermano, in particolar modo nei comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio: in alcune zone delle città dei veri e propri fiumi d'acqua piovana mista a grandine hanno invaso le strade cittadine, soprattutto quelle in pendenza e diversi sono stati i sottopassi allagati. A Fermo, in particolare, è stato danneggiato l'asfalto in diversi punti della città e sampietrini saltati in centro storico mentre diversi sono stati gli alberi caduti e le conseguenti chiamate con richieste di intervento ai vigili del fuoco.