Roma: accoltellato durante lite è 38enne Sri Lanka, gravissimo

Accoltellato alla schiena è caduto in terra in una pozza di sangue davanti agli occhi terrorizzati dei tanti testimoni che affollavano gli ingressi della stazione della linea A della metro Cipro, a Valle Aurelia

Sono peggiorate le condizioni dell'uomo accoltellato nel corso di una lite in via Cipro a Roma vicino alle fermata della metro poco dopo le 19 del 12 giugno. La vittima, 38enne dello Sri Lanka, che ha riportato la perforazione di un polmone e un'emorragia interna, è stato trasferito al San Camillo in gravi condizioni ed è in pericolo di vita. Indaga la polizia che sta svolgendo accertamenti per rintracciare l'aggressore