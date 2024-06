Prestò l'identità a Messina Denaro, Bonafede condannato a 14 anni

Il geometra di Campobello di Mazara è stato riconosciuto colpevole dal gup di Palermo di associazione mafiosa e complicità in truffa. Era stato arrestato pochi giorni dopo la cattura del boss latitante: suoi i documenti falsificati che il padrino aveva con sé e che utilizzava per le terapie

In un separato processo, la Procura ha chiesto la condanna a 15 anni per la cugina del geometra, Laura Bonafede, amante storica del capomafia.

L'arresto di Andrea Bonafede

Il nome di Andrea Bonafede, nipote dello storico boss Leonardo Bonafede, è emerso nel corso delle indagini che hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros, che scoprirono che il boss era in cura per un cancro in una clinica privata di Palermo, accertarono che per le terapie usava l'identità del geometra di cui aveva falsificato i documenti. Sulla base di questi elementi, Bonafede venne arrestato pochi giorni dopo la cattura del boss. In seguito, in base agli elementi raccolti dai magistrati, si ricostruirono le tappe di un legame di lunga data tra Bonafede e l'ex boss latitante.