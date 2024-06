Roma, poliziotto salva la sua ex professoressa che voleva suicidarsi

Alessandro Olivetti, agente del Distretto Esposizione di Roma, ha riconosciuto la voce che ripeteva più volte “adesso mi butto”: era la sua ex professoressa, chiusa in casa, che minacciava di farla finita. Allora ha cercato di intrattenerla e tranquillizzarla: "Si ricorda di me? Sono stato suo allievo per tanti anni” ha esordito, cominciando a ricordare i vecchi tempi, chiacchierando, chiedendole consigli, invitandola a guardare dallo spioncino.