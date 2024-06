Pedopornografia, perquisizioni su 13 indagati e due arresti

L’attività investigativa è stata condotta dagli esperti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni "Puglia", anche grazie al supporto del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica. Arrestati in flagranza di reato un 27enne in provincia di Frosinone e un 46enne nella provincia di Sassari