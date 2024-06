L'abbandono della spiaggia sotto la Villa di Nerone

La spiaggia però non è interamente interdetta, o per lo meno questo è quello che sembra arrivando dalla battigia. Se si fa una passeggiata dalla spiaggia accanto infatti, si arriva senza impedimenti nè segnalazioni di pericolo alla zona sotto il faro. Lì è sparito lo stabilimento balneare che fino alla scorsa stagione noleggiava ombrelloni, gestiva il bar, metteva a disposizione i servizi igienici. Ma a dispetto di quanto si possa pensare, l'idea non è quella di spiaggia libera e incontaminata; la sensazione è quella di abbandono. Come mai? Si vedono le classiche scene da spiaggia: bagnanti, molte compagnie di giovani e giovanissimi che giocano a pallone, fanno castelli... ma poi diventa tutto chiaro: chi si muove lo fa tra il pattume, chi sta sdraiato sui teli da mare è circondato dall'immondizia. Ci sono sparse ovunque centinaia di lattine, bottiglie di vetro o plastica e ogni genere di rifiuto. Va sottolineato che non si vede all'orizzonte nemmeno un bidone per l'immondizia. Ma forse qui non sono nemmeno previsti questi bidoni perchè non dovrebbero proprio esserci le persone? Non è chiaro dove siano i controlli, che noi non abbiamo visto, nè come mai nessuno, e da tempo a quanto pare, si sia preoccupato di andare a pulire la spiaggia dai numerosi rifiuti che almeno in parte rischiano di finire in mare. Nonostante i divieti e i cartelli, diversi giovani transitano tranquillamente sotto gli archi delle grotte di Nerone, dove chiaramente i cartelli avvvisano del pericolo crolli.