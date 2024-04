Anzio, indagato per scambio politico-mafioso di voti l'ex sindaco

Secondo la Dda di Roma, alcune famiglie mafiose avrebbero condizionato le elezioni del 2018 del Comune poi sciolto per mafia. Sotto indagine anche l'ex assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ranucci di Forza Italia e tre ex consiglieri

L’ex sindaco di Anzio, Candido De Angelis, è indagato per voto scambio politico-mafioso di voti in relazione alla sua elezione nel maggio del 2018 alla guida del comune, poi sciolto per infiltrazioni mafiose. Proprio le indagini dell’operazione Tritone che hanno portato allo scioglimento del Comune avrebbero svelato, secondo la Direzione distrettuale Antimafia di Roma, come alcune famiglie mafiose avrebbero condizionato le elezioni. A benificiare dei favori dei boss anche l'ex assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ranucci di Forza Italia, l’ex consigliera Cinzia Galasso, di Fratelli d’Italia, la consigliera Lucia Pascucci della civica De Angelis e l’ex assessore Gualtiero Di Carlo.