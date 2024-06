Treni, guasto a impianti nel nodo Milano: ritardi e corse limitate

I significativi disagi e le cancellazioni di oggi sono causati dalla disconnessione degli apparati tecnologici che gestiscono la circolazione. Le cause sono ancora in fase di accertamento. I problemi sono iniziati alle 12.10 e, nonostante i tecnici abbiano risolto il guasto, la circolazione rimane fortemente rallentata

A causa di un problema agli impianti di circolazione sulla linea ferroviaria collegata al nodo di Milano, dalle 13.10 il traffico dei treni sta subendo notevoli rallentamenti con ritardi e limitazioni. Nonostante i tecnici abbiano risolto il guasto in tempi brevi, la circolazione permane fortemente rallentata. Al momento i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Alta Velocità e Regionali possono subire limitazioni di percorso. I forti ritardi di oggi e le soppressioni dei treni legati al nodo di Milano sono dovuti alla disconnessione degli apparati tecnologici di gestione della circolazione. Le cause sono in corso di accertamento.