Roma, rogo di protesta in carcere Casal del Marmo: 3 ricoverati

"I tre, uno dei quali recidivo, hanno provocato un incendio interno al carcere che ha comportato l'evacuazione del Reparto detentivo e l'invio dei tre in ospedale. Eroici gli agenti intervenuti, che hanno evitato un incendio devastante, anche grazie al supporto di colleghi che dormivano in caserma", ha dichiarato Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Poteva trasformarsi in una tragedia, invece alcuni poliziotti sono riusciti ad intervenire immediatamente evitando gravi conseguenze. Tre detenuti stranieri rinchiusi nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma, hanno appiccato per protesta un incendio che avrebbe potuto avere esiti drammatici. A dare la notizia è Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: "I tre, uno dei quali recidivo, hanno provocato un incendio interno al carcere che ha comportato l'evacuazione del Reparto detentivo e l'invio dei tre in ospedale. Eroici gli agenti intervenuti, che hanno evitato un incendio devastante, anche grazie al supporto di colleghi che dormivano in caserma".