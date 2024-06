Modena, 12enne vittima di violenza sessuale da parte di due minori

È accaduto nella stazione delle autocorriere di un comune nel Modenese, dove la vittima è stata violentata e filmata con il cellulare da un altro ragazzo, che ha poi diffuso il video in chat. A presentare la denuncia sono stati i genitori

Una ragazzina di 12 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di un giovane, a sua volta minorenne. Un altro ragazzo, non ancora 18enne, avrebbe poi registrato e diffuso via chat il video dell'abuso. È accaduto nella stazione delle autocorriere di un comune nel Modenese, dove la squadra mobile sta attualmente lavorando per ricostruire la vicenda.