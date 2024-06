Scontro tra due auto nel Salernitano, tre morti

Tragedia nel primo pomeriggio in zona Santa Cecilia, frazione di Eboli, in provincia di Salerno. Poco prime delle ore 15, per cause da accertare, due automobili si sono trovate coinvolte in un frontale che non ha lasciato scampo ai 3 occupanti. Immediati i soccorsi con i Vigili del Fuoco di Eboli che hanno estratto le vittime per affidarle al 118.