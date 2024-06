Signorelli, portavoce del ministro Lollobrigida: "Mi autosospendo"

L’annuncio della sospensione dopo la bufera per la chat, rivelata da Repubblica, con frasi antisemite e lodi ai terroristi neri con Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik". Lollobrigida: "Per come ho conosciuto Paolo Signorelli in questi due anni, sono certo sia distante anni luce da quanto riportato nella conversazione e confido possa smentirla al più presto"

Paolo Signorelli, portavoce e capo ufficio stampa del ministro Lollobridiga, ha annunciato di autosospendersi dall’incarico dopo la bufera scoppiata per la chat (rivelata da Repubblica) contenente frasi antisemite e lodi ai terroristi neri intrattenuta con Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. “Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa - ha spiegato Signorelli in una nota - tengo a precisare di non ricordare la conversazione in oggetto, che sarebbe avvenuta molti anni fa, e che oggi mi ha colto del tutto di sorpresa. Ritengo altresì doveroso sottolineare quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire, siano i gravi contenuti di quella conversazione. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione, con effetto immediato, dall’incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida”.