Viareggio, diventa mamma a 63 anni con la fecondazione in vitro

Una vera mamma da record: Flavia Alvaro, residente in provincia di Lucca, ha 63 anni ed è diventata madre lunedì scorso all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. "Una gravidanza tranquilla – assicura il ginecologo Andrea Marsili al quotidiano – vissuta con serenità". "Certo, ero preoccupato, all’inizio incredulo, la prendevo anche in giro bonariamente" prosegue il medico secondo il quale però la donna "si è messa in gioco, ha voluto fortissimamente questo figlio ed è volata in Ucraina per ben due volte". E così il piccolo Sebastian è nato lunedì a 31 settimane e 4 giorni.