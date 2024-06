Napoli, furto nella farmacia del Policlinico: rubati medicinali

I ladri hanno rubato dalla struttura ospedaliera medicinali "salvavita" che sono molto costosi e ritenuti dal sistema sanitario nazionale indispensabili per curare patologie gravi e malattie rare. Sul furto indagano i carabinieri

Rubati farmaci cosiddetti “salvavita” per un valore di circa 1 milione e 400mila euro. Il furto è avvenuto nella farmacia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, meglio conosciuta come Policlinico di Napoli. I ladri sarebbero entrati nell'edificio nel fine settimana scorso, ma la notizia è trapelata solo ora. A darla sono stati i giornali locali.

Il mercato dei farmaci “ salvavita”

I ladri hanno portato via medicinali molto costosi, ritenuti dal servizio sanitario nazionale indispensabili per il trattamento di alcune patologie gravi e croniche. Secondo Il Mattino i ladri hanno rubato medicinali ematologici, biologici, di quelli che si usano per la cura della sclerosi multipla e di malattie rare. Si tratta di prodotti facilmente rivendibili tramite la libera circolazione, all’interno del mercato europeo, di un medicinale autorizzato.