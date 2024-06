Premio Strega Giovani, vince Donatella Di Pietrantonio

Donatella Di Pietrantonio con il romanzo "L'età fragile" (Einaudi) è la vincitrice dell'undicesima edizione del Premio Strega Giovani. Il suo, con 138 preferenze su un totale di 605, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 103 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero. Al secondo e terzo posto si sono classificate Antonella Lattanzi, autrice di "Cose che non si raccontano" (Einaudi), con 72 voti, e Chiara Valerio, autrice di "Chi dice e chi tace" (Sellerio), con 67 voti. I tre libri ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti al Premio Strega. La cinquina sarà votata domani pomeriggio, mercoledì 5 giugno, al Teatro Romano di Benevento.

Il messaggio della Pietrantonio e la trama del libro

"Grazie, non me lo aspettavo. Ringrazio le ragazze e i ragazzi di oggi che troppo spesso sottovalutiamo e invece sono molto altro, una grande famiglia" ha detto la scrittrice emozionata sul palco del Teatro di Tor Bella Monaca alla consegna del Premio. "Mi sento anche di chiedervi scusa a nome di tutta la mia generazione che non ha preparato per voi il migliore dei mondi possibili" ha aggiunto. Di Pietrantonio ne 'L'età fragile' rievoca un fatto di cronaca nera accaduto nel 1997 nella sua terra, il delitto del Morrone in cui furono trucidate due ragazze in escursione sulla Maiella e scardina gli stereotipi sugli anni, sulla sicurezza dei piccoli luoghi di provincia e affronta per la prima volta la violenza di genere. "C'è un ricordo congelato. Un episodio che oggi chiameremo duplice femminicidio" ha detto Di Pietrantonio.