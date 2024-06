Lo stallone Varenne ha eredi illegittimi, due indagati per truffa

Il cavallo più vincente di tutti i tempi avrebbe generato molti puledri nati in modo illegale per un giro d’affari di oltre 200mila euro. La Varenne Forever, società che si occupa della vendita del seme del cavallo, come si legge nell’avviso di conclusione di indagini della pm Rizzo, si sarebbe spacciata per proprietaria dello stallone raggirando gli allevatori

Varenne, lo stallone che si è aggiudicato il titolo di “più forte trottatore di tutti i tempi”, ha migliaia di figli illegittimi. “Il Capitano”, come lo chiamano nel mondo dell’ippica, è finito al centro di un’inchiesta della procura di Torino: molti suoi eredi sarebbero infatti nati grazie alla vendita illegale del suo seme per un giro d'affari del valore di oltre 200mila euro. A finire sotto indagine è la Varenne Forever srl, società che si occupa della vendita del seme del cavallo. Come si legge nell’avviso di conclusione delle indagini della pubblico ministero Giulia Rizzo, la società avrebbe raggirato gli allevatori “proponendosi come proprietari dello stallone” e facendosi pagare per il seme “impedendo alla società proprietaria del cavallo di eseguire i controlli previsti dallo statuto dell’Anact (Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore)”.

Lo stallone dei record

Come ricostruisce il Corriere, Varenne nasce nell'allevamento di Zenzalino a Copparo, in provincia di Ferrara, il 19 maggio del 1995. In quasi 30 anni di vita ha contribuito alla nascita di oltre 2000 puledri, molti dei quali però, come risulta dalle indagini appena concluse, non sono tracciabili in quanto avvenute in modo illegale. È lo stallone più richiesto da tutti gli allevatori nella speranza che i suoi figli possano ereditare il suo stesso DNA da campione: ogni sua monta vale circa 12 mila euro.