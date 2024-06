Martina Mucci sfregiata a Prato, l'ex Laurini condannato a 9 anni

Mondo

Per la prima volta un ex presidente americano si è ritrovato sul banco degli imputati ed è stato giudicato colpevole. Il procedimento riguarda la falsa rendicontazione delle spese della campagna elettorale del 2016, in cui secondo la ricostruzione ha spacciato come consulenza legale fondi che in realtà servirono per pagare il silenzio della pornostar. A far da tramite tra i due fu Michael Cohen, ex avvocato dell’imprenditore, nel frattempo condannato a tre anni di reclusione, scontati tra il carcere e i domiciliari