Venezia, ingoia tappo di bottiglia: bimba di un anno e mezzo muore

L'elisoccorso per il trasporto in ospedale è rimasto bloccato da un'avaria. Per la piccola non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi e il successivo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Padova

Al Lido di Venezia Elettra, una bambina di un anno e mezzo, stava giocherellando con una bottiglia, quando ha accidentalmente ingoiato il tappo. Per lei non c'è stato più nulla da fare. È morta, a 18 mesi, per un terribile incidente domestico. La tragedia è avvenuta venerdì sera. Lo riporta Il Mattino di Padova, il quale aggiunge che i soccorsi e il successivo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Padova non hanno permesso lo stesso di salvare la piccola.



Elicottero in avaria

Quando i genitori di Elettra si sono accorti che qualcosa non andava, hanno provato a intervenire, applicando da subito le manovre per disostruire le vie respiratorie della piccola. Ma senza successo. Così parte la corsa all’ospedale del Lido di Venezia dove viene deciso il trasporto in elicottero al nosocomio di Padova. Nel frattempo il personale del 118 tenta la manovra di rianimazione perché Elettra ha perso i sensi. L’elicottero che doveva trasportare la piccola va in avaria. Mentre i medici estraggono il tappo dalla trachea di Elettra arriva un altro elicottero. Finalmente la bimba può essere trasferita a Padova. Ma le sue condizioni sono ormai disperate. Nella notte si tenta di tutto per salvarla. Ma è troppo tardi. Il cuore di Elettra ha smesso di battere.